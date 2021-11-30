Синоптики рассказали, какой будет погода в декабре 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зима 2021 вступает в свои права. О том, каким будет первый зимний месяц, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

В этом году зима начнется строго по календарю. После аномального 30 ноября, сопровождавшегося шквалистым ветром и затяжным сильным дождем, придет десятиградусный мороз. На дорогах ожидается гололедица.

- Утром 1 декабря все будет покрыто снегом. В течении дня столбики термометров покажут легкий мороз, около - 3...- 4 градусов. Настоящая зима придет вместе с календарной. В первые дни декабря продолжит идти снег, - рассказала синоптик NEWS.ru.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что что зона гололедицы охватит собой всю Центральную Россию, Верхнее и Среднее Поволжье.

Погоду в декабре будут определять антициклоны. Температурный режим закрепится на отметке ниже ноля и снежный покров установится в самое ближайшее время, пишет газета "Известия".

В свою очередь метеоролог Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео» в беседе с RT предупредил жителей южных регионов страны о непогоде на Черноморском побережье.

В первые пять-шесть дней декабря возможны сильные ветра. К 4 декабря ожидается очередной циклон в Крыму, который принесет сильные осадки