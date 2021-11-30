Псаки заявила о поддержании контактов Москвы и Вашингтона на высоком уровне Фото: REUTERS

Пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки заявила, что Москва и Вашингтон продолжают поддерживать контакты на высоком уровне. При этом она отметила, что пока в Белом доме не могут анонсировать какие-либо переговоры президентов Владимира Путина и Джо Байдена.

- Мне на данный момент нечего анонсировать или прогнозировать, - призналась Псаки, отвечая на вопрос журналистов на брифинге.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Россия и США видят необходимость продолжения контактов на высшем уровне. Это важно для двусторонних отношений, а также диалога по международной проблематике. Песков также отметил, что российская сторона рассчитывает на продолжение контактов с Соединенными Штатами в сфере кибербезопасности.

До этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что переговоры стран по кибербезопасности дают первые видимые результаты.