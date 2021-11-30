Обозреватель Business Insider назвал Т-72 надежной опорой российской армии Фото: Иван МАКЕЕВ

Танк Т-72 остается надёжной опорой российской армии, хотя эту военную машину разработали около 50 лет назад в СССР. Об этом в статье для издания Business Insider написал обозреватель Брент Иствуд.

По его мнению, даже спустя полвека у данной модели танка есть значительный потенциал. Благодаря последним модернизациям танк сможет соперничать с самыми современными образцами техники. В частности, это стало возможно благодаря установке новой 125-мм гладкоствольной пушки 2A46M-5 с автоматическим заряжанием.

Танк Т-72 оснащен системой управления огнем "Калина". Ее особенность заключается в самостоятельном отслеживании вражеской бронетехники. Также данная военная машина может стрелять бронебойными и осколочно-фугасными снарядами, применять противотанковые ракеты АТ-11. Ее корпус, как и у модели Т-90, покрывает специальной реактивной броней "Контакт-5", отмечает автор публикации.