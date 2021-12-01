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Здоровье1 декабря 2021 0:04

Профессор дала советы метеозависимым, как снизить вред от резкого колебания давления

А еще порекомендовала способы борьбы с головной болью без лекарств
Елена АКИМОВА
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Профессор дала советы метеозависимым, как снизить вред от резкого колебания давления

Профессор дала советы метеозависимым, как снизить вред от резкого колебания давления

Фото: Артем КИЛЬКИН

Ведущий терапевт Московской городской клинической больницы № 60, доктор медицинских наук, профессор Рина Заславская дала советы метеозависимым людям, как снизить негативное воздействие на организм при резком изменении атмосферного давления.

Порой из-за скачков этого показателя могут мучать головные боли, появляться общая слабость, повышаться температура.

И если повышенное давление менее пагубно влияет на состояние, то резкое снижение, которое называется «барической пропастью», приносит метеозависимым людям настоящие мучения.

- Если падает и атмосферное и артериальное давление, то самый простой способ повысить последнее – это кофеин. Если же низкое атмосферное давление сопровождается у человека высоким давлением, то надо брать препараты, которые его снижают — антигипертензивные, — советует врач в беседе с Пятым каналом.

Профессор подчеркивает, что снять головные боли при «барической пропасти» можно и без лекарств. Они имеют мышечно-скелетное происхождение и спасет массаж задних мышц шеи.

На этом участке тела много мышечных волокон, которые стоит хорошо проработать и тогда боль уйдет.

- Подойдет полотенце, смоченное в горячей воде. Им можно растирать заднюю поверхность шеи. Это также помогает справиться с болью в домашних условиях, - рассуждает Заславская.

Снизить риск возникновения головных болей поможет правильно подобранная подушка. Метеозависимым подойдет ортопедическая с выемкой. Ложиться на нее нужно так, чтобы на шею приходилась выпуклая часть.

- Тогда кровообращение в этой зоне — там, где проходит позвоночная артерия, будет происходить в комфортных условиях, артерию не будут сдавливать мышцы, — заключила врач.

Что касается питания, то врачи рекомендуют побольше пить, в том числе, настои трав, которые помогут в этой ситуации - это лимонник, женьшень, шиповник.

Не стоит забывать про физическую активность. Подойдут несложные физические нагрузки, вроде йоги и прогулок,сообщает телеканал "360".

Тем временем в Гидрометцентре предупреждают о новых скачках давления и температур. 1 декабря температура воздуха будет колебаться в границах - 1...-3 мороза, к четвергу, 2 декабря, похолодает до -9 градусов ночью, а днем снова будет ноль, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.