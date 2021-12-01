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В мире1 декабря 2021 1:02

Банк заработал больше 7 млн долларов за "финансовые консультации" умерших клиентов

Австралийский банк Westpac выплатит штраф за "обслуживание" умерших клиентов
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Австралийский банк Westpac должен выплатить 113 миллионов австралийских долларов (примерно 80 миллионов американских долларов) из-за ряда серьезных нарушений, которые накопились за 10 лет работы организации.

По данным госкомиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), регулятор подал в федеральный суд 6 исков против самой банковской корпорации и еще 7 - против ее структур. Одной из причин стала сумма свыше 7 миллионов долларов, которые были получены за "финансовые консультации" умерших клиентов.

- Подсчитано, что по крайней мере с 25 тысяч клиентов были начислены комиссии на сумму более 7 миллионов долларов, которые не были раскрыты или раскрыты надлежащим образом, - говорится в сообщении ASIC.

Среди прочего банк обвинили в том, что около 33 тысяч человек, по данным ASIC, пострадали из-за сокрытия данных о различных тарифах, платежах и сборах. Еще 7 тысяч граждан дважды заплатили за один и тот же страховой полис, что тоже является нарушением со стороны банка.

Westpac в рамках соглашения с ASIC признал все нарушения и согласился выплатить штраф и компенсацию.

Westpac является одной из старейших финансовых организаций в Австралии. Она была создана еще в 1817 году. На сегодняшний день данный банк один из четырех крупнейших банков страны.