Американский генерал заявил, что Украина не сможет дать отпор России в случае войны

Украинская армия к "маневренной войне" не готова, считает генерал Бен Ходжес Фото: REUTERS

Украинская армия не сможет противостоять России в случае войны и потерпит поражение, заявил экс-командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью изданию Gazeta.pl.

"Несмотря на то что украинские солдаты в последние годы проявили большое мужество, самоотверженность и целеустремленность, они не готовы", - подчеркнул Ходжес, уточнив, что конфликт на Донбассе не является показателем готовности к "маневренной войне".

Как ранее писал сайт kp.ru, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина пытается отвлечь внимание от своих действий по подрыву Минских соглашений, "нагнетая страшилки" о возможном вторжении России на ее территорию.

Как заявил дипломат, президент Украины Владимир Зеленский "не прочь спровоцировать инциденты", думая, что это найдет поддержку у западных партнеров.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никому не угрожает, а перемещение вооруженных сил РФ по ее территории не должно никого беспокоить.

Российский лидер Владимир Путин назвал алармисткими заявления о том, что РФ планирует "вторжение" на Украину.