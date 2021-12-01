Названа причина ЧП с самолетом в аэропорту Челябинска

Видимых повреждений лайнер не получил / Фото: Уральская транспортная прокуратура

Самолет UVT Aero, следовавший из Казани, во время приземления в аэропорту Челябинска выкатился на 20-25 метров за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает "КП-Челябинск" в среду, 1 декабря.

На борту находились 32 пассажира, в том числе ребенок, а также три человека экипажа. Никто из них не пострадал. Видимых повреждений на лайнере нет.

По предварительным данным, причиной ЧП с самолетом в аэропорту Челябинска стало обледенение взлетно-посадочной полосы и сильный боковой ветер.

По факту инцидента транспортная прокуратура проводит проверку. Ситуация находится на контроле регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

Из-за происшествия с воздушным судном задержаны вылеты рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Норильск и Минеральные Воды.

Как ранее писал сайт kp.ru, транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств аварийной посадки рейса Волгоград-Петербург в аэропорту Пулково. По данным ведомства, на борту лайнера было более 30 человек, никто из них не пострадал.