Байден сделал ошибку в названии нового штамма коронавируса

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден несколько раз не смог правильно произнести название омикрон-штамма коронавирусной инфекции. Об этом сообщил The New York Post.

- Он называется «Омникрон», — сказал американский лидер перед тем, как дать собственную оценку опасности этого штамма.

Коснувшись темы противодействия новому штамму, президент Соединенных Штатов снова допустил ошибку, заявил, что ограничения на передвижение помогут снизить скорость распространения «омникрона».

Ранее Джо Байден во время выступления забыл имя министра здравоохранения и социальных служб страны Хавьера Бесерры. В прямом эфире телеканала C-SPAN американский лидер назвал главу ведомства по имени - Хавьер, но тут же запнулся и назвал его «господин секретарь». Такие «ляпы» за Байденом журналисты замечают довольно часто. Так, например, своего заместителя, вице-президента Камалу Харрис он взял и назвал президентом.