ФСБ задержала 85 подпольных оружейников

В России задержали 85 подпольных оружейников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 85 подпольных оружейников. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

- Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 85 жителей, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, — приводит текст сообщения ТАСС.

Силовики ликвидировали 17 подпольных мастерских и изъяли 353 единицы огнестрельного оружия.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в 18 российских регионах 48 подпольных оружейников. У задержанных было изъято 149 единиц огнестрельного оружия. Уточнялось, что спецоперация проводилась в сентябре этого года в Москве, Ингушетии, Дагестане, Северной Осетии, Мордовии, Удмуртии, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Липецкой, Новосибирской, Владимирской, Кемеровской, Орловской, Ростовской, Пензенской, а также Смоленской и Тверской областях.