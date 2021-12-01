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Политика1 декабря 2021 7:30

Захарова заявила, что антироссийские санкции США показывают слабость Вашингтона

Американские власти не готовы поддерживать «здоровую конкуренцию законными правовыми методами», отметила официальный представитель МИД РФ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что санкции Соединенных Штатов Америки демонстрируют слабость американских властей.

Так она прокомментировала слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая заявила, что США готовы ввести санкции из-за ситуации на российско-украинской границе.

По словам Захаровой, Москва готова к такому развитию событий и понимает, что введение санкций указывает на неспособность Вашингтона поддерживать «здоровую конкуренцию законными правовыми методами».

- Мы поминаем, что это один из инструментов реализации (их) внешнеполитического курса. Мы прекрасно понимаем, что это демонстрация их собственной слабости, и это нужно четко им понимать, — сказала Захарова в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что заявления о якобы имеющейся угрозе Украине со стороны России нужно воспринимать только как провокации с целью напряжения обстановки. Как отметила Захарова, Запад в последние годы научился этому мастерски, но Россия сможет «отразить подобные провокации по всем направлениям». Она заявила, что, проводя антироссийскую пропаганду, Киев прежде всего запугивает граждан Украины.