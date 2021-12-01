Захарова заявила, что антироссийские санкции США показывают слабость Вашингтона

Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что санкции Соединенных Штатов Америки демонстрируют слабость американских властей.

Так она прокомментировала слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая заявила, что США готовы ввести санкции из-за ситуации на российско-украинской границе.

По словам Захаровой, Москва готова к такому развитию событий и понимает, что введение санкций указывает на неспособность Вашингтона поддерживать «здоровую конкуренцию законными правовыми методами».

- Мы поминаем, что это один из инструментов реализации (их) внешнеполитического курса. Мы прекрасно понимаем, что это демонстрация их собственной слабости, и это нужно четко им понимать, — сказала Захарова в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что заявления о якобы имеющейся угрозе Украине со стороны России нужно воспринимать только как провокации с целью напряжения обстановки. Как отметила Захарова, Запад в последние годы научился этому мастерски, но Россия сможет «отразить подобные провокации по всем направлениям». Она заявила, что, проводя антироссийскую пропаганду, Киев прежде всего запугивает граждан Украины.