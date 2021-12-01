Назван способ переубедить антипрививочников

В РАН назвали способ переубедить антипрививочников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Профессор РАН, доктор психологических наук Тимофей Нестик перечислил способы переубедить антипрививочников.

По мнению специалиста, переубедить противников прививок способна грамотная организация вакцинации, гарантия диагностики после получения препарата, а также публикацию позитивных примеров вакцинации в СМИ.

- Важно объяснить, что коронавирус — это на всю жизнь, это нужно принять, учесть все риски и построить гибкую систему договора. Переключить фокус с того, как скоро нужно уколоться конкретному человеку, на то, как мы будем жить дальше, — цитирует специалиста РБК.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 сообщил, что в стране вакцину от коронавирусной инфекции получили уже более 70 миллионов человек. По словам Мурашко, за прошлую неделю были привиты около 3 миллионов россиян, то есть почти 426 тысяч человек в сутки. Среди граждан старше 60 лет показатель доля вакцинированных составляет 56%, добавил он.