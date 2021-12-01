Пятнадцать тонн продуктов и товаров первой необходимости доставлено к Новому году жителям полярного села Андрюшкино

Фото: www.sakha.gov.ru

Село Андрюшкино Нижнеколымского района находится более чем в двух тысячах километров от Якутска. Добраться туда можно только по «зимнику», который прокладывают в сильные морозы. Сейчас такая дорога ещё не действует, поэтому на прошлой неделе груз был доставлен в Андрюшкино большим транспортным вертолётом Ми-26. Помощь в операции оказала добывающая компания «Базовые металлы», которая осуществляет свою деятельность на территории Нижнеколымского района.

Глава администрации Андрюшкино Сергей Третьяков рассказал, что груз был доставлен в рекордные для северных территорий трое суток с момента подачи заявки в «Якутоптторг» - единственную крупную торговую организацию, которая занимается завозом социально-значимых продовольственных товаров жителям отдалённых северных территорий.

Сергей Третьяков пояснил: «Якутоптторг отправил овощи, фрукты, а также колбасные изделия и молочную продукцию из Якутска до своего филиала в Среднеколымске 23 ноября на самолёте Ан-26 «Полярных авиалиний». Там же к грузу добавили макаронные изделия, крупы и сгущёнку. На следующий день из Черского вылетел транспортный вертолёт Ми-26 с грузами для нужд объектов ЖКХ, школы и больницы. Вертолёт приземлился в Среднеколымске, его догрузили продовольствием и уже через пару часов он доставил всё необходимое в Андрюшкино».

Фото: www.sakha.gov.ru

Следующий рейс «Якутоптторга» в Среднеколымск планируется перед Новом годом, когда откроется зимник и груз до села можно будет доставить на машине.

Кстати, помимо традиционных способов доставки грузов автотранспортом, самолётами и вертолётами, с недавних пор в Якутии развивается беспилотная авиация. Следующей весной будут запущены два тестовых маршрута.

Руководитель республики Айсен Николаев подчеркнул важность своевременных поставок недорогих продуктов питания в труднодоступные районы Арктики: «Чтобы сдерживать цены в Арктике и обеспечивать жителей свежими продуктами регулярно, мы строим в арктических районах торгово-логистические центры со специализированными овощехранилищами. Уже в следующем году такой центр должен заработать в Нижнеколымском районе».

Глава самого северного региона нашей страны также рассказал, что сдерживанию роста цен на продукты питания и товары первой необходимости способствуют торгово-логистические центры «Якутоптторга». Цены здесь примерно наполовину меньше, чем в торговых точках частников. Так, сахар дешевле на двадцать процентов и стоит 86,5 рублей, картофель обходится в 74 рубля – это на четверть дешевле, чем у коммерсантов. Литр молока стоит 80 рублей (-54%), а яблоки 277 рублей за один кг (-41%).

В нынешнем году центры «Якутоптторга» открылись в Усть-Янском районах и Абыйском муниципальных образованиях. В следующем году торгово-логистические центы будут обустроены в Среднеколымском, Нижнеколымском и Верхоянском районах.

Надо напомнить, что уже более года в Якутии действует стратегия социально-экономического развития Арктической зоны на период до 2035 года. Реализация положений этого важнейшего стратегического документа нацелено на повышение качества жизни якутян, которые проживают в арктических районах.

«Главной оценкой при реализации Стратегии социально-экономического развития Арктической зоны республики для меня будет улучшение качества жизни людей, которые здесь живут», – подчеркнул Айсен Николаев.