Церемония прощания с Александром Градским проходит в театре "Градский холл"

Александр Градский Фото: Борис КУДРЯВОВ

В театре "Градский холл" проходит церемония прощания с Александром Градским, народным артистом России, певцом и композитором. Траурное мероприятие началось в среду, 1 декабря 2021 года. Онлайн-трансляцию можно посмотреть на сайте kp.ru.

Как ранее писала "Комсомольская правда", похороны Александра Градского, состоятся на Ваганьковском кладбище в Москве. Об этом сообщил источник в сфере культуры. По его словам, именно такое решение приняли близкие Александра Градского.

Напомним, народный артист России, известный певец и композитор Александр Градский умер в воскресенье, 28 ноября, в возрасте 82 лет. Предварительной причиной смерти называют инфаркт головного мозга.

Народный артист РСФСР, эстрадный певец Лев Лещенко заявил, что с Александром Градским "ушла целая эпоха настоящих музыкантов".