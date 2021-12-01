Лавров заявил, что Россия будет жестко реагировать на недружественные шаги НАТО

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Россия готова дать "жесткий и решительный" ответ на любые недружественные шаги со стороны НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время "Правительственного часа" в Совете Федерации.

"На любые недружественные шаги продолжим реагировать жестко, не допуская какого-либо ущерба для наших национальных интересов ", - подчеркнул Лавров.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, страна будет "в корне пресекать любые попытки разговаривать с нами менторским, высокомерным тоном и тем более шантажировать нас, вмешиваться в наши внутренние дела".

Как ранее писал сайт kp.ru, Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена закрывать глаза на провокации НАТО и Евросоюза, в частности попытках подыгрывать сторонникам милитаризации Украины.

Среди таких попыток Лавров назвал планы по организации военных миссий для украинцев и подготовки украинской армии. По его словам, тем самым Запад подготавливает Киев "к действиям, которыми постоянно угрожают, заявляя, что возьмут силой Донбасс, и посягают на российский Крым".