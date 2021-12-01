Банк «Открытие» отменил комиссию за снятие наличных с кредиток к Новому году

С 1 декабря банк «Открытие» отменил комиссию за снятие наличных с кредитных Opencard. Об этом говорится в официальном сообщении банка. Причем получить деньги можно в любых банкоматах, каких-либо ограничений по сумме также не предусмотрено.

Как уточняют в банке, акция «Наличные без комиссии» действует для держателей кредитных карт Opencard международных платежных систем Visa и MasterCard. Поучаствовать в акции могут и новые клиенты, для этого карту нужно получить и активировать до 31 декабря.

- Декабрь – традиционное время рождественских ярмарок, покупок новогодних подарков для родных и близких. Иногда для этого нужны именно наличные. Поэтому банк «Открытие» решил сделать новогодний подарок клиентам – снимать наличные с кредитной карты Opencard без комиссии они смогут весь декабрь. Уверен, что это предложение поможет нашим клиентам лучше подготовиться к новогодним торжествам», - говорит Федор Портных, старший бизнес-лидер направления кредитных карт банка «Открытие».

Со всеми условиями по карте можно ознакомится на сайте банка.

Кстати, как показал недавний опрос клиентов, большинство респондентов ответили, что планируют потратить на новогодний стол и подарки от 5 до 20 тысяч рублей.