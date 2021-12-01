Путин проведет телефонные переговоры с Эрдоганом

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российский лидер Владимир Путин проведет телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Он допустил, что главы государств будут обсуждать украинский вопрос и напомнил о словах Эрдогана, который сообщил о готовности стать посредником в переговорах Москвы и Киева.

- Кремль в лице (пресс-секретаря президента) Дмитрия Пескова уже отреагировал на эту тираду, сказав, что мы не являемся стороной конфликта. Сейчас наблюдаем, как реагируют в турецкой прессе на эти заявления, и реакцию нашего пресс-секретаря президента. Планируется телефонный разговор наших лидеров. Думаю, эти вопросы тоже будут обсуждаться, — сообщил руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу усомнился в эффективности санкций против России. Заявление было сделано на встрече глав МИД стран НАТО. По мнению Чавушоглу, в этом вопросе необходим баланс между сдерживанием и диалогом. Турецкий министр убежден, что одними санкциями невозможно помочь Украине или какой-либо другой стране.