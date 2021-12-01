Зеленский заявил, что без прямого контакта с Россией невозможно прекратить конфликт в Донбассе

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без прямого контакта с Россией разрешение конфликта в Донбассе невозможно.

- Мы должны сказать правду, что мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. Сегодня это признали уже все внешние партнеры, но некоторые внутренние это не признают, — сказал украинский лидер во время выступления в Верховной раде.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена закрывать глаза на провокации НАТО и Евросоюза, в частности попытках подыгрывать сторонникам милитаризации Украины. Среди таких попыток Лавров назвал планы по организации военных миссий для украинцев и подготовки украинской армии. По его словам, тем самым Запад подготавливает Киев «к действиям, которыми постоянно угрожают, заявляя, что возьмут силой Донбасс, и посягают на российский Крым».