Экономист Колганов спрогнозировал финансово стабильный 2022 год Фото: Shutterstock

2021 год подходит к своему завершению и возникает логичный вопрос: чего ждать от нового, 2022 года? Экономист Андрей Колганов прогнозирует, что следующие 12 месяцев будут относительно стабильными для российской экономики.

Ключевые ставки не будут увеличены, никаких катастрофических событий также не предвидится.

- Честно говоря, я не вижу никаких страшных прогнозов для России в 2022 году, но и особого оптимизма я тоже не питаю, - говорит экономист в беседе с NEWS.ru.

Скорее всего, обойдется без резких взлетов и таких же падений. Рубль будет стабильным, а вот доходы населения, вероятно, не вырастут.

- Зато никаких катастрофических событий, о которых говорят, вроде девальвации рубля, я не предвижу, - заключил эксперт.

В свою очередь Наталья Малых, руководитель отдела анализа акций ФГ "ФИНАМ" рассказала во что можно инвестировать сбережения, чтобы защитить их от инфляции.

- Рыночные просадки дают хорошую возможность купить хорошие активы по сниженной цене. Во-первых, стоит включить облигации федерального займа или ОФЗ. У гособлигаций риск ценовой риск намного ниже, чем у акций, и по ним государство стабильно платит купоны. Доходность по ним обычно лучше, чем по вкладам в крупных коммерческих банках, - прокомментировала специалист "Российской газете".

А вот ставки по кредитам в будущем году продолжат расти. Россияне все чаще обращаются к заемным средствам. по данным Национального бюро кредитных историй в октябре 2021 года средний размер выданного потребительского кредита составил 270,6 тыс. рублей. Годо ранее этот показатель был 225,9 тыс. рублей, сообщает Rt.