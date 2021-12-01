Петр Бирюков: На уборку снега в столице вышли 10 тысяч единиц техники и 55 тысяч специалистов

Москва приводит себя в порядок после сильной метели в последний день осени. По данным синоптиков, за прошедшие сутки с 30 ноября на 1 декабря прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах столицы составил до 8 сантиметров. Сегодня может выпасть еще до двух сантиметров снега.

«В городе проводятся регламентные работы по уборке городских территорий, - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Всего задействовано 10 тысяч единиц специализированной снегоуборочной техники и 55 тысяч специалистов».

По его словам, коммунальные службы особое внимание уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к автобусным остановкам, станциям метро и МЦК, социальным учреждениям.

Напомним, вчерашний ливень с мокрым снегом и резкое похолодание в столице, когда за сутки температура упала на 10 градусов, натворили немало дел. По сообщениям федеральных телеканалов, которые ночью следили за ситуацией на столичных улицах, коммунальщикам было не до сна и отдыха. Практически без перерыва техника подметала проезжую часть и тротуары. Утром это позволило избежать транспортного коллапса на дорогах.

«Просим водителей с пониманием отнестись к работе городских служб и не препятствовать движению колонн техники», - обратились к жителям в Комплексе городского хозяйства столицы.