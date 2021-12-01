Россиянам рассказали, как выбрать смартфон

Эксперт рассказал, что при выборе смартфона нужно обратить внимание на дисплей и процессор Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной" Михаил Догадин рассказал, что при выборе смартфона сначала стоит определиться с бюджетом и задачами, которые необходимо решать с помощью нового смартфона.

"При выборе любой техники, прежде всего нужно отталкиваться от своих потребностей и возможностей. Благодаря динамичному развитию рынка смартфонов, можно выбрать качественные устройства в любом ценовом сегменте - звонки, мессенджеры, "серфинг" в интернете сегодня поддерживают большинство девайсов", - рассказал он в беседе с изданием "Газета.ru".

Эксперт рассказал, что при выборе смартфона особое внимание нужно обратить на дисплей, камеру и процессор.

Редактор портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн также посоветовал проверить емкость аккумулятора. По его мнению, если емкость аккумулятора составляет всего 40%, то можно считать, что в руках у вас "убитый" смартфон, передает ФАН.

Ранее стало известно, что российские операторы связи начнут сдавать смартфоны в аренду. В основном это будут модели iPhone последних поколений, сообщает "Москва 24"