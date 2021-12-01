Назван главный симптом омикрон-штамма коронавируса

Все принятые в России меры профилактики, в том числе вакцинация и ношение масок, сохраняют актуальность Фото: REUTERS

Главный симптом коронавируса штамма "омикрон" – это "чудовищная усталость", заявила главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова в своем телеграм-канале.

По ее словам, новый штамм сильно отличается от "дельты". Отсутствие обоняния, кашель и насморк у "омикрона" проявляются реже. Наиболее распространенная жалоба у больных – это "чудовищная усталость", констатировала биолог.

Кроме того, далеко не факт, что антитела, выработанные в результате болезни либо вакцинации, защитят от заболевания новым штаммом. Однако нельзя говорить о том, что эффективность такой защиты совсем низкая, уточнила Баранова.

По ее словам, все принятые в России меры профилактики, в том числе вакцинация и ношение масок, сохраняют актуальность. Кроме того, существует вероятность, что "омикрону" не удастся потеснить "дельту", выразила мнение специалист.

Как ранее писал сайт kp.ru, врач из Южно-Африканской Республики (ЮАР) Унбен Пиллэй заявил, что зачастую зараженные омикрон-штаммом коронавируса переносят заболевание в легкой форме, испытывая симптомы, свойственные гриппу.