Путин поручил до обеспечить владельцев «Пушкинской карты» билетами в кино

По "Пушкинской карте" можно будет приобретать билеты в кино. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил расширить список возможностей для участников молодежной программы «Пушкинская карта». Вскоре по этой карте молодые люди и подростки смогут приобретать билеты в кино. Правда, есть нюанс – бесплатно по «Пушкинской карте» можно будет сходить только на фильмы российского производства и только в кинотеатрах, которые входят в число участников программы.

«При реализации программы социальной поддержки молодёжи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры «Пушкинская карта» предоставить возможность её участникам приобретать билеты на фильмы отечественного производства, публичную демонстрацию которых осуществляют кинотеатры, включённые в утверждённый Минкультуры России реестр организаций культуры – участников указанной программы», - цитирует поручение президента его официальный сайт.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Поручение Путина должно быть выполнено в срок до 15 декабря 2021 года.

Ранее на kp.ru рассказывалось о том, как молодежь тестировала «Пушкинскую карту». Вот на какие культурные мероприятия смогли сходить обладатели карты, а куда их не пустили.

О том, кто может стать владельцем «Пушкинской карты» и как ее получить, читайте здесь.