Глава Амурской области Василий Орлов: «С помощью выездных бригад нужно вакцинировать на дому как можно больше жителей старше 60 лет»

Губернатор Василий Орлов поручил активизировать вакцинацию среди жителей Приамурья старше 60 лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Выездные бригады для вакцинации пенсионеров в ближайшее время заработают в Благовещенске. Глава Амурской области Василий Орлов поручил в кратчайшие сроки создать мобильные команды медиков, которые будут навещать людей старшего возраста на дому. На сегодняшний день в Приамурье уже полностью привились 60,8% жителей области. При этом по плану для приобретения коллективного иммунитета необходимо привить 80% населения. Еженедельно первый компонент вакцины получают около 9 тысяч амурчан. Выездные бригады вакцинации помогут сделать прививку людям старшего возраста, которые в силу обстоятельств не могут самостоятельно посетить прививочные пункты.

- Необходимо усилить работу по вакцинации жителей области старше 60 лет. Организуйте выездные бригады, при необходимости привлекайте студентов. Темпы прививочной кампании среди граждан данной возрастной категории все еще недостаточно высокие. С помощью выездных бригад нам нужно вакцинировать на дому как можно больше жителей области старше 60 лет, - отметил Василий Орлов на заседании регионального правительства, главной темой которого стал ход прививочной кампании.

В список желающих поставить вакцину на дому уже записались 58 человек. В дальнейшем мобильные бригады вакцинации планируется создать при каждой поликлинике. При необходимости они будут выезжать к пожилым и маломобильным пациентам на дом. По словам главы амурского минздрава Светланы Леонтьевой, на сегодняшний день дефицита вакцины против COVID-19 в Приамурье нет. В области создан достаточный запас вакцины четырех видов – более 109 тысяч доз. Всего в регион поступило 491 950 доз вакцины от коронавируса, в ближайшие дни в Приамурье поступит еще три тысячи доз «ГамКовидВака».

Активнее всего вакцинацию проходит Селемджинский район Амурской области: прививку в нем сделали 100% жителей, подлежащих вакцинации. Более 80% населения привилось в Шимановском и Белогорском районах. В остальных районах области темпы вакцинации также растут.

По данным Роспотребнадзора Амурской области на 1 декабря, за сутки в регионе выявлен 261 новый случай COVID-19. Из новых больных не привитыми против коронавируса оказались 225 человек. Всего с начала пандемии в Приамурье зарегистрировано 46 766 случаев COVID-19.