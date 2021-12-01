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Здоровье1 декабря 2021 11:02

Песков заявил, что правительство готовит меры по противодействию омикрон-штамму коронавируса

Над перечнем мер по противодействию распространения штамма «омикрон» работает российский кабинет министров
Мария ПАВЛОВА
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Песков заявил, что правительство уже готовит перечень мер по противодействию коронавирусной инфекции.

Песков заявил, что правительство уже готовит перечень мер по противодействию коронавирусной инфекции.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство РФ работает над составлением перечня мер по противодействию распространения в стране омикрон-варианта коронавирусной инфекции. Об этом 1 декабря заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что в России есть все необходимое для того, чтобы противостоять новым угрозам, возникающим из-за распространения ковида.

Ранее Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России обнародовал новые ограничения, принятые из-за омикрон-штамма. Это ограничение въезда в РФ жителей ряда стран и обязательное экспресс-тестирование россиян и иностранцев, прибывающих из определенных государств.

В России за минувшие сутки выявлено 32 837 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные в среду, 1 декабря 2021 года, привел Оперативный штаб по борьбе с пандемией. Информации об обнаружении на территории РФ омикрон-варианта коронавируса не поступало.

Медики отмечают, что главным симптомом штамма коронавируса «омикрон» является чудовищная усталость.