Матвиенко заявила, что "омикрон" не дает прогнозировать антиковидные ограничения даже на месяц

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко Фото: Артем КИЛЬКИН

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предупредила россиян, что из-за нового штамма коронавируса под названием "омикрон" возможно введение новых ограничений. Соответствующее заявление председатель верхней палаты парламента сделала в среду, 1 декабря 2021 года.

По ее словам, из-за "омикрона" нельзя прогнозировать антиковидные ограничения даже на месяц вперед. В частности, выезжающие из России туристы могут столкнуться с проблемами при возвращении в страну.

В связи с этим Матвиенко посоветовала при составлении планов на новогодние праздники учитывать рекомендации санитарных служб.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала россиян, отправляющихся за рубеж, при планировке маршрута учитывать эпидемиологическую ситуацию и вероятность введения локдауна.

Руководитель Роспотребнадзор Анна Попова также выразила мнение, что россиянам лучше отказаться от поездок за границу в новогодние праздники, поскольку высок риск заразиться новым штаммом коронавируса "Омикрон".