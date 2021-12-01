Спрос на лимузины в России вырос на 41%

Россияне стали чаще арендовать лимузины Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Аналитики классифайда "Авито Авто" рассказали, что в России по итогам июля - сентября 2021 года спрос на аренду лимузинов вырос на 41%.

Специалисты объяснили, высокий спрос к аренде лимузинов обоснован отложенным спросом из-за пандемии и ограничением на массовые мероприятия. Выяснилось, что средняя стоимость такой услуги составляет 1500 рублей в сутки, сообщает "Газета.ru"

При этом самыми популярными марками лимузинов стали Infiniti, Hummer, Cadillac и Chrysler.

Накануне в Москве выставили на продажу раритетный советский лимузин ЗИЛ-114, который построили в 1973 году. Стоимость машины составляет 17,9 миллиона рублей, рассказывает телеканал "360".

Ранее стало известно, что бронированный лимузин российского производства Aurus Senat стал доступен для предзаказа. Компания уже начала переговоры с заинтересованными в приобретении автомобилей, передает RT.