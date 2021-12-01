Визажист посоветовала, какой макияж подойдет для встречи Нового года Фото: Михаил ФРОЛОВ

До главной новогодней ночи года остается меньше месяца. Многие уже начали продумывать бюджет, праздничный стол и свой образ.

Звездный визажист Алексис дала несколько универсальных советов, какой макияж идеально подойдет для встречи Нового года 2022.

В моде снова помада ярких цветов. Можно выбирать красные, ярко-розовые и даже рыжие оттенки. Не стоит опасаться сочны экспериментов.

- Если ожидается вечеринка, то можно сделать акцент на глаза. Подойдут блестки, яркие тени. А губы разрешается подчеркнуть красной помадой, — предложила визажист.

Не забывайте про тон лица, его лучше выравнивать с помощью тонального средства, BB- или CC-крема. В него нужно добавить хайлайтер, чтобы добиться эффекта свечения.

Еще один из трендов макияж 2022-го — румяна. Они придадут лицу свежесть и молодость. Визажист советует наносить румяна даже зимой, причем кисточкой можно провести несколько раз по векам.

А вот антитренды в макияже отсутствуют, так что можно и яркие губы, и стрелки, и макияж в арабском стиле. Но лучше избегать плотных макияжей, которые перегружены тональными средствами. Тон должен быть легким и деликатным.

- Если же броские акценты не про вас, то можно сделать максимально натуральный макияж. Но не забывайте о румянах и розовом блеске для губ, - комментирует Алексис Пятому каналу.

Ранее россияне рассказали, сколько собираются потратить на празднование Нового года и новогодние каникулы. Самый большой бюджет у жителей Москвы и Санкт-Петербурга. В Москве средняя сумма предполагаемых расходов в праздники составляет 23,2 тыс. рублей.

Самый большой бюджет — у россиян с доходом от 80 тыс. рублей. Мужчины планируют потратить 20,3 тыс., а женщины — 16,4 тыс. рублей, сообщает RT.

А вот чрезмерно налегать на праздничный стол не стоит. Диетологи советуют после встречи праздника стоит сделать разгрузочный день. Сладкое тоже можно есть, при этом лучше всего употреблять их в первой половине дня, сообщает телеканал "360".