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В мире1 декабря 2021 11:53

Белорусский Госпогранкомитет назвал ложью сообщение об обстреле белорусами польских фонарей на границе

Об обстреле осветительных мачт, расположенных на польской стороне, сообщили в польской Пограничной страже
Мария ПАВЛОВА
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Белорусская сторона назвала провокацией заявление польских силовиков об обстреле осветительных мачт на границе.

Белорусская сторона назвала провокацией заявление польских силовиков об обстреле осветительных мачт на границе.

Фото: REUTERS

Госпогранкомитет Белоруссии опровергает сообщение польской Пограничной стражи о том, что белорусские силовики на границе обстреляли осветительные мачты, расположенные на польской стороне. Белорусский Госпогранкомитет назвал это сообщение лживым и провокационным.

«Мы имеем дело с очевидными действиями белорусских служб. В районе Тересполя произошло повреждение осветительных приборов. Были произведены выстрелы из пневматического оружия для их уничтожения», - сообщается в Твиттере Пограничной стражи Польши по итогам прошедшей 1 декабря пресс-конференции официальных представителей силовых структур, задействованных в охране границы.

«Лучшие образцы пневматического оружия обеспечивают точность максимум на дистанциях до 70 метров. Исходя из этого, большинство спортивных соревнований по стрельбе из пневматического оружия проводятся на дистанциях 25-50 метров. На указанном Польшей участке расстояние от границы до польских осветительных мачт превышает дистанцию, на которой можно произвести прицельный выстрел из пневматического оружия, что наряду с бессмысленностью подобных действий делает невозможным их повреждение с территории Беларуси», - говорится в сообщении белорусского Госпогранкомитета.

В погранкомитете подчеркнули, что что белорусские пограничные наряды несут службу на границе только с боевым оружием.

Белорусская сторона заявила о том, что заявление польских силовиков не подкреплено доказательствами и является фейком.

Ранее Белоруссия обвинила польских силовиков в стрельбе из автоматов на границе.