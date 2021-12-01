Песков заявил, что в Кремле понимают жесткую позицию Лукашенко по транзиту газа

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности перекрытия транзита газа в Европу, если Польша закроет границу.

По его словам, речь идет о позиции главы суверенного государства, на которого со стороны Запада оказывается беспрецедентное давление.

Пресс-секретарь президента России напомнил, что российский лидер Владимир Путин уже комментировал этот вопрос.

"Он сказал, что, действительно, Белоруссия и президент Лукашенко становятся объектами беспрецедентного давления со стороны целого ряда западных стран, это совершенно давление неоправданное, агрессивное, что, конечно, не может не приводить к очень жесткой контрреакции со стороны Белоруссии, в этом плане президент выразил понимание жестких ответов", - привел позицию Путина Песков.

В то же самое время в Кремле надеются, что сложившаяся ситуация не приведет к срыву выполнения контрактных обязательств перед европейскими партнерами России "в это непростое для европейцев время", уточнил Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, Александр Лукашенко подтвердил, что готов перекрыть транзит российского газа по транснациональному трубопроводу "Ямал – Европа", если Польша закроет границу с Белоруссией.