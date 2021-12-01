В Башкирии двух полицейских осудили за пытки электрошокером

Мужчин приговорили к двум годам тюрьмы Фото: Архив "КП"

Жуткая история произошла весной 2021 года в Башкирии. По версии следствия, в один из мартовских дней сотрудники полиции набросились на подозреваемого в преступлении и начали силой выбивать из него показания. Сообщается, что мужчину избили, а затем незаконно применили к нему спецсредство – электрошокер.

Вскоре о случившемся узнали коллеги полицейских и началась служебная проверка. В итоге, полицейских признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств. Оба подсудимых свою вину признали. С учетом этого, их приговорили к двум годам заключения в колонии общего режима, сообщает портал «Mkset.ru».

К слову, одного из полицейских также признали виновным в приобретении и хранении боеприпасов. Известно, что он незаконно приобрел 76 боевых 9-миллиметровых патронов.

Напомним, что в 2019 году в Уфе 29-летнего оперативника МВД также обвиняли в пытках. Он якобы издевался над 17-летней девушкой, попавшейся на воровстве. Потерпевшая заявляла, что ее заковывали в наручники, связывали и прятали в темном чулане.