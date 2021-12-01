Spotify подвел музыкальные итоги года в России

Spotify подвел музыкальные итоги уходящего 2021 года

Аудиостриминговый сервис Spotify подвел музыкальные итоги уходящего 2021 года и запустил кампанию "Вот это 2021", чтобы каждый слушатель вспомнил, какая музыка сделала их 2021 особенным.

В топ-5 самых популярных исполнителей на территории России вошли рэпер MORGENSHTERN, Скриптонит, kizaru, Miyagi & Andy Panda и Big Baby Tape. Среди зарубежной музыки чаще всего пользователи сервиса выбирали исполнителя Bad Bunny, Taylor Swift и южнокорейский бойзбенд BTS.

Первое место в списке самых прослушиваемых альбомов заняла совместная работа kizaru и Big Baby Tape "BANDANA I". На второе месте альбом "MILLION DOLLAR: BUSINESS" от эпатажного рэпера MORGENSHTERN, на третьем месте - молодой рэпер MAYOT с альбомом «GHETTO GARDEN».

Отмечается, что российские слушатели чаще выбирают рэп и поп-музыку. Самым популярным треком 2021 года стал нашумевший хит "Cristal & МОЁТ" от MORGENSHTERN.

В разделе "Вот это 2021" сервис определит музыкальную ауру слушателя, предложит проверить насколько хорошо пользователь разбирается в своих музыкальных предпочтениях и сгенерирует общий плейлист с друзьями, учитывая общие музыкальные предпочтения.

Ранее Spotify назвал самые популярные треки "Евровидения-2021". В мире абсолютным лидером среди конкурсантов 2021-го стала группа Maneskin из Италии с "ZITTI E BUONI".