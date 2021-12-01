В Центре им. Гамалеи заявили о необходимости дополнительной дозы вакцины от коронавируса для людей с низким иммунитетом

В Центре им. Гамалеи заявили о необходимости дополнительной дозы вакцины для людей с низким иммунитетом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Людям со сниженным иммунитетом может потребоваться третья, дополнительная доза вакцины от коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

«Мы знаем, что есть люди, которым действительно может быть рекомендован стандартный режим, - две дозы "Спутника V" с интервалом в три недели, а есть люди, у которых снижена функция иммунной системы, кому необходима дополнительная бустерная доза», - заявил специалист на форуме «Здравоохранение в России -2021».

Гущин сообщил, что на сегодняшний день продвигается соответствующая схема, для того, чтобы защитить ВИЧ-инфицированных и «минимизировать вероятность, что именно ВИЧ-инфицированные станут резервуаром для дальнейшей эволюции» вируса.

Напомним, ранее в Минздраве РФ заявили об эффективности вакцин против нового штамма «омикрон», отметив, что препараты уберегут от тяжелого течения болезни и от летального исхода. В Центре им. Гамалеи заявил, что вакцину «Спутник V» подстроят под «омикрон», не разрабатывая новую.