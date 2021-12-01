Матвиенко заявила, что только «Северный поток — 2» сможет обеспечить дополнительные поставки газа в Европу

Валентина Матвиенко Фото: Артем КИЛЬКИН

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что только «Северный поток — 2» сможет обеспечить дополнительные поставки газа в Европу в случае необходимости. Она отметила, что трубопровод выступает гарантом надежности поставок голубого топлива.

- Мы как ответственное государство всегда выполняли и будем выполнять все контракты, все договорённости по поставкам газа. Но видите, зима может быть суровой, может возрасти потребность в поставках газа в Европу. И, конечно, имея такой надёжный канал поставок газа, как «Северный поток» - об этом можно только мечтать, — сказала Матвиенко.

Ранее Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода «Северный поток – 2», ответила на возражения Европейского союза в споре о применении Газовой директивы, и направила меморандум в судебные органы. Компания заявляет, что 25 октября 2021 года в адрес арбитражного трибунала был направлен соответствующий меморандум, а также обжалован в федеральном верховном суде Германии отказ высшего земельного суда в Дюссельдорфе выводить трубопровод из-под действия Газовой директивы Евросоюза.