Вирусолог посоветовал приглашать на детские праздники только привитых Снегурочек и Дедов Морозов

Анатолий Альтштейн считает, что санитарно-эпидемиологические власти дадут указания в ближайшее время Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн посоветовал родителям приглашать на детские праздники только привитых от коронавируса Дедов Морозов и Снегурочек.

"Снегурочки должны быть все обязательно привитые. Если они будут привитые, я не исключаю, что это может быть относительно безопасно.Я бы сказал, что они должны быть в масках, поскольку борода рот и нос не закрывает. Но это уже совсем смешно", - заявил он в беседе с изданием NEWS.ru.

Специалист считает, что санитарно-эпидемиологические власти дадут указания в ближайшее время.

Ранее россияне рассказали, сколько планируют потратить на новогодние праздники. В среднем сумма, которую жители России планируют потратить за каникулы на одного человека без учета подарков, составляет 18,5 тысячи рублей, передает RT.

В ноябре 2021 года также стали известны гонорары российских звезд на новогодних корпоративах.Самым дорогим артистом в 2021 году стал Григорий Лепс, сообщает телеканал "360"