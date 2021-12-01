Китайские ученые открыли антитело для разработки универсальной вакцины от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Китайские ученые открыли моноклональное антитело 35B5, которое может эффективно нейтрализовать различные штаммы коронавирусной инфекции. По словам экспертов, оно может послужить основой для создания универсальной вакцины

Как говорится в статье, опубликованной на ресурсе bioRxiv, в ходе опытов с применением криоэлектронного микроскопа удалось установить, что антитело 35B5 воздействует на ту уникальную часть вируса, которая не изменяется при мутации.

Такая особенность, по данным специалистов, дает возможность использовать антитело для создания универсальной вакцины от различных штаммов SARS-CoV-2. Эксперты предполагают, что 35B5 также может нейтрализовать недавно обнаруженный штамм B.1.1.529 «омикрон»

Уточняется, что моноклональное антитело было получено из крови человека, ранее переболевшего коронавирусом в тяжелой форме.

Напомним, ранее в Минздраве России сообщили об эффективности вакцин против нового штамма «омикрон», отметив, что препараты уберегут от тяжелого течения болезни и от летального исхода. В Центре им. Гамалеи заявил, что вакцину «Спутник V» подстроят под «омикрон», не разрабатывая новую.