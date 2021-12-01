Нарышкин награжден орденом Дружбы Вьетнама

Сергей Нарышкин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук наградил директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина вьетнамским орденом Дружбы.

Согласно уточнению пресс-службы СВР, Нарышкин был удостоен награды «за большой вклад в развитие сотрудничества между Министерством общественной безопасности Вьетнама и Службой внешней разведки России и укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства».

Нгуен Суан Фук сообщил, что вьетнамцы всегда считали Россию традиционным партнером для своей страны и указал на схожести в интересах двух государств.

Нарышкин же отметил плодотворное сотрудничество спецслужб России и Вьетнама по защите интересов на международной арене.

Ранее президент России Владимир Путин встретился в Кремле с Нгуен Суан Фуком. Стороны обсудили актуальные вопросы российско-вьетнамского взаимодействия в различных областях, включая политический диалог, торгово-экономическое, военно-техническое, научно-технологическое сотрудничество и гуманитарные контакты, а также региональную проблематику.