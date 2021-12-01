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Звезды1 декабря 2021 14:00

Стали известны самые популярные музыкальные клипы 2021 года

YouTube назвал самые популярные музыкальные видео 2021 года
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Стали известны самые популярные музыкальные клипы 2021 года

Стали известны самые популярные музыкальные клипы 2021 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

YouTube назвал самые популярные у россиян музыкальные клипы 2021 года. Об этом в среду, 1 декабря 2021 года сообщили в пресс-службе Google Россия.

Рейтинг возглавил клип на песню Султана Лагучева "Горький вкус". На втором месте оказался клип эпатажного репера Моргенштерна "Дуло". В рейтинг также вошли еще две песни: "Show" и хит "Aristocrat". Закрывает тройку лидеров Михаил Галустян под псевдонимом Супер Жорик с видеороликом "Чао!Чао!"

В топ-10 также вошли Светлана Лобода, Хабиб, Клава Кока и начинающий исполнитель Slava Marlow.

Ранее YouTube назвал самых популярных авторов уходящего года. В топ-10 авторов среди российских пользователей YouTube традиционно вошел блогер Влад А4. Второе и третье место заняли EdisonPts и ГЛЕНТ, снимающие видео в формате Let’s Play.