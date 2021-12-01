Мигранты с белорусской границы имеют право просить убежища только в Польше, Литве и Латвии

Несколько тысяч мигрантов, собравшихся в начале ноября на белорусско-польской границе, заявляют, что конечной их целью является Германия. Фото: REUTERS

Мигранты, находящиеся на границе Белоруссии и стран ЕС, могут запросить убежище только в Польше, Литве и Латвии – странах Евросоюза, граничащих с Белоруссией. Об этом 1 декабря заявила еврокомиссар Маргаритис Схинас. Запрашивать убежище в третьих странах они не могут.

«Если они не запрашивают убежище в одной из трех стран, они могут также запросить убежище в самой Белоруссии, потому что Белоруссия присоединилась к Женевской конвенции. Или же они могут уехать домой», - цитирует РИА Новости ответ Схинас на вопрос, могут ли мигранты запросить убежище в других странах.

Вице-президент Еврокомиссии Илва Йохансон напомнила, что мигранты, оказавшиеся на территории ЕС незаконно, не имеют возможности выбирать страну, где они намерены запросить убежище. Если незаконно прибывший в одну из стран ЕС человек не запрашивает убежище в этой стране, от него могут потребовать выехать, отметила она. Это не касается случаев, когда мигрант может столкнуться с серьезными проблемами на родине по возвращении, уточнила Йохансон.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами ЕС обострился в начале ноября, когда несколько тысяч мигрантов подошли к белорусско-польской границе. Они устроили около границы стихийный лагерь, пытались прорваться на польскую территорию силой. Мигранты заявляют, что не собираются просить убежища в Польше, но их целью является Германия.

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