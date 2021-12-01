Сенатор Рязанский поддержал освобождение военных от QR-кодов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский поддержал инициативу Минобороны освободить военных от QR-кодов.

"Я поддерживаю, военных надо беречь от нервных стрессов. У военных есть документы, как и у гражданских, я считаю, что можно обойтись, в принципе, обычными документами", - пояснил он в беседе с изданием Lenta.ru.

Парламентарий отметил, что вопрос быстроты распознавания - это не всегда вопрос качества.

Напомним, Министерство обороны России выступило с инициативой освободить военнослужащих от QR-кодов, подтверждающих вакцинацию. Источник "Известий" сообщил, что документ находится на рассмотрении.

Ранее стало известно, что Минобороны протестировало поезда для ликвидации последствий стихийных бедствий. Железнодорожные составы оснащены необходимым оборудованием, чтобы проводить ремонтные работы автомобильной и бронированной техники, передает ФАН.