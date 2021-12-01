Мишустин сделал замечание губернаторам, засмеявшимся во время выступления Грефа

Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин сделал замечание губернаторам, которые засмеялись в ходе выступления главы Сбера Германа Грефа.

«Я смотрел на двух губернаторов, рядом сидели, они во время того, как вы говорили, хихикали. Да. Вот извините за это слово. Но я так и скажу. Никитин и прочие», - заявил глава правительства на заседании комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в среду, 1 декабря.

До этого выступал глава Сбера, который предлагал решения для бизнеса, а также заявил, что «просто делать сложные вещи, и сложно делать простые вещи».

Мишустин также указал на то, что бизнес разный, и многие из предпринимателей, которым необходимо решить «свою конкретную задачу», возможно не хотят, «даже по каким-то причинам использовать более сложные технологические навыки».

На заседании комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства присутствовали губернатор Новгородской области Андрей Никитин и глава Калининградской области Антон Алиханов.