НАТО заявляет о необходимости учитывать политические и культурные особенности стран, где проводятся операции

В НАТО после ухода из Афганистана сделали вывод, что при планировании подобных операций надо учитывать политические и культурные особенности стран, где их предполагается проводить. Фото: REUTERS

В НАТО провели анализ итогов операции в Афганистане и сделали вывод, что впредь нужно учитывать политические и культурные особенности стран, где проводятся такие операции. Об этом говорится в опубликованном 1 декабря заявлении по итогам обсуждения результатов операции в Афганистане на встрече глав министерств иностранных дел стран НАТО. Встреча глав МИДов прошла в Риге.

В НАТО отметили успехи в борьбе с терроризмом в Афганистане в то время, когда там находились силы альянса, но признали, что «задача по построению стабильного Афганистана» не была реализована. В будущем при планировании подобных операций странам НАТО нужно следует «ставить перед собой реалистичные и достижимые цели», говорится в заявлении.

«В оценке содержится ряд других рекомендаций, в том числе по поддержанию взаимодействия с оперативными партнерами; с учетом политических и культурных норм принимающих стран, а также их способности принимать меры по наращиванию потенциала и подготовке кадров», - сказано в документе.

В 2021 году из Афганистана были выведены американские войска, который находились на территории страны 21 год. На kp.ru рассказывалось, как жители Кабула пытались уцепиться за шасси последних улетающих в Америку самолетов.