Полиция провела обыски у коучей "Московского тренингового центра"

В "Московском тренинговом центре" провели обыски Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Полицейские провели обыски у коучей скандального известного "Московского тренингового центра", который прославился благодаря продаже жестких методик личностного роста. Об этом в среду, 1 декабря 2021 года сообщает "Пятый канал".

По данным издания, обыски также прошли у основателя центра Романа Тихонова и его супруги и коуча по фамилии Наумова.

Когда-то в тренингах центра принимал участие и бывший муж певицы Лолиты - тренер Дмитрий Иванов. Коучи заставляли слушателей курсов издеваться друг на другом, якобы воспитывая в себе характер.

"Я не остановлюсь и ответственно заявляю: я объявляю этому московскому "тренинговому центру" войну. Очень хочется отправить человека по имени Тихонов, который владеет этим центром, под трибунал. Хочу предостеречь всех, чьи родные и близкие попадают в такие центры: бейте в набат!", - рассказывала Лолита в эксклюзивном интервью Life.ru

Ранее стало известно, что следователи выдвинули обвинение руководителям "Церкви последнего завета"Сергею Торопу, Владимиру Ведерникову и Вадиму Редькину. Их обвинили в создании организации, посягающей на личность и права граждан, передает телеканал "360".