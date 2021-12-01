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Политика1 декабря 2021 15:39

Лукашенко заявил, что Путин настаивал на юридическом решении проблемы с угрозой появления войск НАТО в Крыму

Белорусский лидер рассказал, что военные Украины сами попросили Россию спасти полуостров в 2014 году
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинские офицеры обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой спасти Крым от НАТО в 2014 году.

Белорусский лидер заявил, что этот разговор не был официальным и проходил не на самом высоком уровне, а, по его сведения, украинские военные, которые служили в Крыму, сами вышли на Россию.

«Они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если мы не предпримем определенные действия. Он не будет и украинским. А чьим? - Натовским... И после очередной встречи с россиянами… Они предложили, вы там своему скажите президенту, что вопрос Крыма надо решать», - заявил белорусский лидер в интервью РИА Новости

По его словам, американские военные уже готовили в то время проекты казарм в Севастополе, а НАТО «было заточено» на Крым. «Я знаю позицию Путина - ни в коем случае в Крыму не должно быть войск НАТО», - заявил Лукашенко, отметив, что российский лидер настаивал на юридическом решении проблемы с угрозой появления войск альянса на полуострове, поэтому прошел референдум.