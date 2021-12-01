Для зимовки обитателям Центра реабилитации животных в Москве включают искусственное «солнце»

Подготовку к зиме Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы начинает задолго до ее наступления. Ведь для птиц и зверей это очень важно.

«На сегодняшний день Центр готов к зиме, приему новых обитателей и жизни более 500 его обитателей», - сказал заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Денис Алексеев.

Обычно ещё летом начинается заготовка сена. Потом его используют для кормления копытных животных и в качестве теплой подстилки для многих других зверей. В тёплую погоду, пока зимние квартиры свободны и многие обитатели Центра живут в летних вольерах, проводят их ремонт, замену сеток, домиков, укрытий, генеральную уборку. Помимо этого, проверяется система отопления всех теплых помещений и системы запасного электроснабжения. Несколько раз, зимой, Центр оставался без света, а значит, и без тепла. Для всех экзотических животных такая авария может обернуться гибелью, поэтому в здании подключена автономная система отопления и освещения.

С наступлением первых заморозков приматам открывают переходы в зимние вольеры. Животные сами решают, переходить или еще немного побыть на свежем воздухе. Водоплавающие птицы, утки, лебеди, переводятся из прудов в теплые помещения. В них, конечно, нет больших водоемов, но небольшие емкости с водой позволяют им принимать ванны.

«Многие животные в природе жили в холодном климате, и соответственно в Центре они зимуют в открытых вольерах, - рассказали в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы. - К зиме эти животные отращивают густой мех, например, лисы, одеваются в зимние одежды и становятся более пушистыми. Для многих хищников, таких как львы, тигры, волки, рыси, лисы, производится переход на зимний рацион. Он более калорийный. Сотрудники Центра увеличивают нормы кормления».

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Всем экзотическим животным, птицам, черепахам, змеям зимой включают ультрафиолетовые лампы для компенсации естественного солнца.

Ещё важный момент - у некоторых животных южных широт именно зимой начинается гнездование. Например, у черных лебедей и утки мандаринки. Им в это время уделяется повышенное внимание.

КСТАТИ

Специалисты помогают зимовать диким животным также в их естественной среде обитания - в столичных лесопарках, заказниках, на природных территориях. К примеру, раскладывают в лесопарках перекус с достаточным количеством минералов и микроэлементов для подкормки зайцев, косуль и лосей в морозы. Сохатому еще предлагают соль, поскольку в природе им ее не хватает. А самцам такая приправа требуется для роста рогов, самкам - для вынашивания сильного потомства.