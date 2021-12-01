Госдепартамент США заявил о возможности дипломатического решения конфликта на Украине

Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что существует дипломатический путь решения ситуации на Украине, отметив, что Вашингтон не ищет конфликта.

«Мы продолжаем считать, что существует дипломатический путь, и это, конечно, предпочтительный путь», - заявил глава госдепа в ходе пресс-конференции в среду, 1 декабря, комментируя итоги встречи министров иностранных дел Североатлантического альянса в Риге.

Блинкен также сообщил, что рассчитывает в четверг, 2 декабря, на полях заседания СМИД ОБСЕ в Стокгольме провести личные встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой внешнеполитического ведомства Украины Дмитрием Кулебой.

«Мои консультации продолжатся завтра на встрече министров иностранных дел ОБСЕ, где я также встречусь с украинским министром иностранных дел Кулебой и российским министром иностранных дел Лавровым», - заявил он.

Как писал сайт kp.ru, Блинкен также заявил о готовности НАТО усиливать присутствие на «восточном фланге». По его словам, страны Североатлантического альянса готовы принимать меры против Москвы, если эта Россия пойдет на агрессию против Украины.