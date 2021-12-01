Новый пакет санкций в отношении Белоруссии может коснуться «Белавиа», пограничников и судей

Новый пакет санкций в отношении белорусских юридических и физических лиц может быть принят до конца недели, ЕС разрабатывает его из-за миграционного кризиса. Фото: REUTERS

Очередной пакет санкций ЕС в отношении Белоруссии может быть утвержден до конца текущей недели. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Санкции могут затронуть авиакомпанию «Белавиа» и сирийского авиаперевозчика Cham Wings Airlines. Также они могут коснуться производителя азотных удобрений «Гродно Азот» и нефтеперерабатывающее предприятие «Беларуснефть».

Всего санкции могут коснуться 11 юридических и 17 физических лиц, среди которых представители пограничной службы Белоруссии и несколько судей, сообщает агентство.

Ранее о готовящемся в отношении Белоруссии новом пакете санкций заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, озвучивая итоги прошедшей в Риге 30 ноября встречи министров иностранных дел стран – членов НАТО. Блинкен отметил, что новые санкции связаны с миграционным кризисом на границе стран ЕС и Белоруссии. Евросоюз считает, что Белоруссия использует мигрантов в качестве оружия в гибридной войне.