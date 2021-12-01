Лукашенко заявил, что Порошенко отказался от помощи Путина из-за давления извне

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин предлагал бывшему главе Украине Петру Порошенко свою помощь по восстановлению Донбасса и завершению там вооруженного конфликта. Об этом рассказал белорусский лидер Белоруссии Александр Лукашенко, отметив, что украинский политики изначально согласился, однако потом отказался из-за давления извне.

По словам президента Белоруссии, после боевых действий под Дебальцево в 2015 году российский лидер попросил выступить посредником в переговорах о заключении мира на востоке Украины, пообещав восстановить Донбасс.

«Я ему говорю: Петро ... Люди страдают. Тем более, ты же посмотри. Тебе предлагаю восстановить Донбасс. Путин мне прямо об этом сказал. Я это подчеркиваю. Вы знаете, Порошенко в конце концов согласился. Но через месяц, в течение месяца, он всё начал делать наоборот», - заявил белорусский лидер в интервью РИА Новости.

Как отметил Лукашенко, что причиной для такого поведения было, что «парень находился под внешним управлением».

Напомним, Лукашенко также заявил, что военные Украины сами попросили Россию спасти Крыму в 2014 году. Белорусский лидер отметил, что Путин настаивал на юридическом решении проблемы с угрозой появления войск НАТО на полуострове, поэтому там прошел референдум.