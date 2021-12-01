Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика1 декабря 2021 16:33

Матвиенко пошутила о том, почему русские не становятся беженцами

Спикер Совета федерации поделилась найденной в сети шуткой, чтобы предупредить «так называемых партнеров» России
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Валентина Матвиенко поделилась найденной в сети шуткой о том, почему русские не становятся беженцами.

Валентина Матвиенко поделилась найденной в сети шуткой о том, почему русские не становятся беженцами.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Валентина Матвиенко 1 декабря во время правительственного часа в Совете федерации рассказала шутку о том, почему в трудные времена русские не становятся беженцами.

«Я в интернете увидела шутку: почему в отличие от других стран у России нет беженцев, когда трудная година – потому что русские сразу бегут в военкомат», - сказала Матвиенко, пояснив, что нашла эту шутку в сети.

Матвиенко объяснила, что, рассказывая шутку, хотела, чтобы этот аспект имели в виду «так называемые партнеры» России.

В числе прочего во время правительственного часа речь шла об агрессивной риторике некоторых стран Запада в отношении России. А вот что сказал по этому поводу Сергей Лавров:

«Если наши западные партнеры утратили или утрачивают, надеюсь, пока утрачивают, окончательно это не произошло, культуру диалога, культуру поиска компромиссов, то получается, мы ломимся в дверь, которая никогда не откроется. Я надеюсь, что это не так, но иногда, слушая некоторых западных ораторов, создается такое впечатление», - отметил глава МИД.