Матвиенко пошутила о том, почему русские не становятся беженцами

Валентина Матвиенко поделилась найденной в сети шуткой о том, почему русские не становятся беженцами. Фото: Артем КИЛЬКИН

Валентина Матвиенко 1 декабря во время правительственного часа в Совете федерации рассказала шутку о том, почему в трудные времена русские не становятся беженцами.

«Я в интернете увидела шутку: почему в отличие от других стран у России нет беженцев, когда трудная година – потому что русские сразу бегут в военкомат», - сказала Матвиенко, пояснив, что нашла эту шутку в сети.

Матвиенко объяснила, что, рассказывая шутку, хотела, чтобы этот аспект имели в виду «так называемые партнеры» России.

В числе прочего во время правительственного часа речь шла об агрессивной риторике некоторых стран Запада в отношении России. А вот что сказал по этому поводу Сергей Лавров:

«Если наши западные партнеры утратили или утрачивают, надеюсь, пока утрачивают, окончательно это не произошло, культуру диалога, культуру поиска компромиссов, то получается, мы ломимся в дверь, которая никогда не откроется. Я надеюсь, что это не так, но иногда, слушая некоторых западных ораторов, создается такое впечатление», - отметил глава МИД.