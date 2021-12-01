В конкурсе «Лига лекторов» общества «Знание» победили 50 человек из разных регионов России

Главная задача конкурса – поиск талантливых лекторов, профессионалов из разных областей знаний.

В Москве 1 декабря подвели итоги конкурса «Лига лекторов», организованного Российским обществом «Знание». Победителями интеллектуального состязания стали 50 человек из разных регионов страны - Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Ростова-на-Дону, Воронежа, Новосибирска, Саранска и других. Все они станут почетными лекторами российского общества «Знание».

Конкурс был впервые объявлен в сентябре 2021 года. Его главная задача – поиск талантливых лекторов, профессионалов из разных областей знаний. На конкурс поступило более 2,5 тысяч заявок. На победу в нем претендовали жители 350 городов из 80 регионов России. Участники подавали заявки по восьми направлениям: наука и технологии, культура и искусство, карьера и бизнес, спорт и ЗОЖ, экология и благотворительность, социально-гуманитарные науки, естественные науки, медиа и маркетинг. По словам курирующего конкурс первого замглавы Администрации президента РФ Сергея Кириенко, победители - очень разные люди, но всех их объединяет огонь в глазах.

- Люди очень разные по профессиям. Конечно, среди них много педагогов, ученых, вузовских преподавателей, но есть и артисты, архитекторы, врачи, психологи, есть военный комиссар одного из городов, который увлекается тем, что собирает информацию о героях ВОВ и популяризирует ее, - рассказал Сергей Кириенко. - Люди разные и по возрасту - самому молодому участнику 19 лет, самому зрелому - 50. Но они очень похожи огнем в глазах, искренней своей убежденностью. Потому что хороший, настоящий лектор, должен не просто передавать знаний. Он должен передавать огонь в глазах и частичку своей души.

В ходе торжественной церемонии награждения победителей Сергей Кириенко объявил, что конкурс «Лига лекторов» станет постоянным, и будет проводиться каждые полгода. Кроме того, со следующего сезона победителям конкурса будут вручаться денежные призы: каждый из них получит грант в размере 500 тысяч рублей. Его можно будет использовать на повышение своей квалификации и дальнейшее обучение, на развитие либо создание контента. Сергей Кириенко пообещал, что это решение будет распространяться и на победителей первого сезона.

Подготовка к новому конкурсу уже началась: 1 декабря стартовал прием заявок от участников, желающих присоединиться ко второму сезону проекта.

- Поэтому тот, у кого не получилось победить с первого раза, но получилось выйти в финал, вы можете уже сегодня подавать заявку на весеннюю «Лигу лекторов», - отметил Сергей Кириенко. - Самое главное, что мы двигаемся дальше по созданию условий, чтобы работа лекторов общества «Знание» могла проходить на всей территории нашей страны. Создаются студии общества «Знание», которые будут позволять создавать современный контент для работы в интернете, открываются лектории и студии общества «Знание» во всех ведущих вузах страны.

Летом 2022 года завершится строительство круглогодичного образовательного центра «Машук» в Пятигорске. Всех победителей первого сезона «Лиги лекторов» уже пригласили пройти в нем курс обучения и повышения квалификации.