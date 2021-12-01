В России за 11 месяцев 2021 года на 5,5 процента выросло потребление электричества

В России за 11 месяцев увеличилось производство и потребление электроэнергии. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В России в январе-ноябре 2021 потребление электроэнергии увеличилось на 5,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За одиннадцать месяцев этот показатель составил 997,7 млрд кВт⋅ч, сообщается в пресс-релизе Министерства энергетики.

«Потребление электроэнергии за одиннадцать месяцев 2021 года в целом по России составило 997,698 млрд кВт⋅ч, что на 5,5% больше, чем за такой же период 2020 года», - отмечено в документе.

За тот же период выработка электроэнергии в Российской Федерации выросла в годовом выражении на 6,5%, до 1,02 трлн кВт⋅ч.

«В ноябре 2021 года энергопотребление в РФ составило 98,48 млрд кВт⋅ч, что на 5% больше, чем в ноябре 2020 года, а производство электроэнергии выросло на 6,2%, до 100,77 млрд кВт⋅ч», - отмечено в документе.

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